Renzi a Conte: "Fiducia su prescrizione". E propone "cura da cavallo" con abbandono RdC

(Teleborsa) -, per la questione della, sulla quale chiede di porre la fiducia, e per una serie di temi politici ed economici:. Ma l'ex segretario del Pdd chiede anche di più, spingendo per une con un. Uno scenario, quello prospettato dal leader di Italia Viva che non convince il suo omologo leghista il quale aprirebbe al più a un governo di scopo per votare in autunno.Lo ha detto Renzi a Porta a Porta, ottenendo un secco, il quale ha detto che "farà sapere le sue determinazioni" nei prossimi giorni. A dire no sono anchee tutti i partiti di maggioranza, con ila tutti i partiti di approvare ilche "Renzi teme"."Io non voglio morire grillino. Sono colpito dal modo in cui il Pd ha inseguito i grillini. Non diventeremo la sesta stella" ha affermato Renzi ieri aL'asso nella manica per il leader di Iv è rappresentato dallaRenzi ha, infatti, confermato la possibilità di presentare unanel caso in cui non vengae non si raggiunga un accordo.All'interno del panorama politico attuale la chiave di volta per Renzi è l, sul modellodel"Faccio un appello a tutte le forze politiche, a Zingaretti, Di Maio, Crimi, Conte, Leu, Salvini, Berlusconi, Meloni. Dico portiamo il sistema del sindaco d'Italia a livello nazionale. Si vota una persona che sta lì cinque anni ed è responsabile. Per me la soluzione è l'elezione diretta del presidente del Consiglio" ha dichiarato il leader di Iv dal salotto di Bruno Vespa. ". Evitiamo l'indecorosa pagliacciata dello scontro quotidiano", ha aggiunto annunciando che lancerà una raccolta di firme.Sul fronte economico. La ricetta per il leader di Iv è l'definito da Renziin quanto sono stati "messi soldi per 2,3 milioni di persone e. Secondo il leader di Iv per far ripartire l'economia servono, invece, "soldi per il" e "per cui i soldi ci sono già. Sono già finanziate e se partono creano ricchezza e posti di lavoro".