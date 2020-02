Giù il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-2,31%), in forte calo Azimut

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

FTSE MIB

Azimut

mid-cap

Banca Mediolanum

doValue

Banca Ifis

Banca Intermobiliare

Gequity

Banca Sistema

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole ilIlscivola a quota 110.444,1 in diminuzione di 2.616,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato debole a 541 dopo aver avviato la seduta a 543.Tra i titoli del, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,83% sui valori precedenti.Tra leitaliane, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,75%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,72%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -5,07%.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,90%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,43%.