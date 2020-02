Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-1,47%), banca Finnat si muove verso il basso

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 10.016,3, in diminuzione di 148,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 99, dopo aver avviato la seduta a 99.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,22%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.Tra le azioni del, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,70%.Tra ledi Milano, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,28%.