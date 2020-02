Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina in frazionale ribasso. Chiude in calo dello 0,44% il; sulla stessa linea lo, che archivia la giornata sotto la parità a 3.373,23 punti. Variazioni negative per il(-0,94%), come l'S&P 100 (-0,5%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,01%),(-0,62%) e(-0,61%).Tra i(+2,52%),(+1,38%),(+1,21%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,47%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,53%.scende dell'1,05%.(+3,24%),(+3,03%),(+2,68%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,50%.Crolla, con una flessione del 3,72%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,81%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,64%.