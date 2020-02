Coronavirus, fondi da Bruxelles. von der Leyen: "Salute pubblica è prima priorità"

(Teleborsa) - La Commissione europea sta lavorando 24 ore su 24 pere rafforzare gli sforzi internazionali al fine di, cosiddetto Covid-19.Lo fa sapere Bruxelles in una nota annunciando loper aiutare la lotta globale contro la diffusione del coronavirus, che andrà a supportare misure di prevenzione dei Paesi, anche extra UE, finanziare la ricerca e permettere l'acquisto di materiale per favorire la prevenzione. Parte di questi fondi verrà assegnata nell'immediato a diversi settori, mentre il resto verrà rilasciato nei prossimi mesi."Poiché, la salute pubblica è la priorità numero uno. Che si tratti di aumentare la prevenzione nella risposta in Europa, in Cina o altrove,. L'Europa è qui per svolgere un ruolo di primo piano". E' quanto scrive su Twitter la"Con, non c'è altra scelta che prepararsi a tutti i livelli - ha dichiaratoe coordinatore europeo di risposta alle emergenze -.e indirizzerà i finanziamenti per garantire che i Paesi con sistemi sanitari più deboli non vengano lasciati indietro.".