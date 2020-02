Coronavirus lancia lo smart working: da banche a imprese si lavora a casa

Unicredit

(Teleborsa) - Imprese, banche, assicurazioni:neanche cone si lancia nello, almeno là dove si può svolgere l'attività a casa, perché esercizi commerciali ed uffici restano chiusi nelle zone a rischio (gialla e rossa). La possibilità di, in realtà, è stata facilitata da uno deipubblicati in Gazzetta Ufficiale,, che introduce la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche senza precisi accordi azienda-lavoratore.Il Ministro del Welfareha annunciato l', preannunciando anche l'arrivo di altre misure comequotidianamente, al di là dell'emergenza: secondo i dati dell', ildelle grandi imprese già ha attivato forme di smart working per un totale di diQuesta mattina di buonora,per fronteggiare l'emergenza Coronavirus - daldi lavoro in Italia e all'estero alper i dipendenti delle zone a rischio , ma anche lanelle filiali colpite ed il rafforzamento dellaAncheannuncia una serie di misure, fra cuie la concessione diper chi vive o lavora nella. Prevista ancheper chi ha una immunodepressione certificata. Fra le altre misure, lanelle zone ad alto rischio - Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano e Vo' Euganea - ed un, che verranno valutate caso per caso con criteri di indispensabilità.Fra le grandi società di assicurazioni va segnalata anche, chee sta lavorando a pieno ritmo, a dispetto dei molti uffici chiusi, avendo una altissima percentuale di dipendenti già attrezzati per il lavoro da casa.Ancheai dipendenti che vivono e operano in. Una possibilità per ora limitata alle giornate di oggi, 24 febbraio, e domani 25 febbraio. L'azienda, inoltre, assicurerà glida parte dei propri, che opereranno in regime di sicurezza e nel rispetto delle indicazioni ricevute dalle autorità competenti.