Il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari si muove verso il basso (-6,34%)

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

mid-cap

MARR

Ivs Group

small-cap

Unieuro

Netweek

Basicnet

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 115.162,8 perdendo -7.665,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 590, dopo un avvio di sessione a 602.Tra leitaliane, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,21%.Sensibili perdite per, in calo del 3,12%.Tra ledi Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,85% sui valori precedenti.In apnea, che arretra del 7,24%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,36%.