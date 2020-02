Scuola, emergenza stipendi docenti e Ata: -9% rispetto all'inflazione

(Teleborsa) - L’emergenza stipendiale dei docenti e Ata della scuola non è procrastinabile.: secondo le ultime rilevazioni dell’, l’andamento stipendiale del personale scolastico continua a fare i conti con una perdita consistente del potere di spesa., e la parziale indennità di vacanza contrattuale hanno permesso un recupero che non va oltre il 5%, ben lontano dal +14% del costo della vita registrato nel decennio precedente, conSecondo il, "chi pensa di prendere come riferimento l’ultimo rinnovo contrattuale, sottoscritto due anni fa, che ha portato meno di 50 euro netti medi a docente e Ata, corrispondenti ad un misero incremento del 3,48%, sbaglia di grosso: quell'incremento, che ha fatto svettare l’inflazione. Bisogna, quindi,. Poi, naturalmente, ci sono da adottare gli aumenti contrattuali veri e propri"."Il nostro sindacato - continua Pacifico - ritiene che. Per realizzarlo servono almeno 4 miliardi. Anche perché - ricorda il sindacalista - la scuola ha anche da risolvere una volta per tutte il problema dell’elemento perequativo, relativo agli stipendi medi-bassi, per i quali gli aumenti non sono stati assicurati in modo strutturale, visto che i passati governi hanno solo provveduto ad una copertura annuale, finanziando somme ad hoc con le leggi di bilancio".