Coronavirus, Castelli: pronti a salto culturale con il telelavoro

(Teleborsa) - "Abbiamo messo in campo le. Adottando anche diverse soluzioni per il contenimento, come il telelavoro o lavoro agile. Questa è una di quelle soluzioni che può e dovrebbe diventare stabile, anche dopo che avremo superato questa fase". Lo scrive, su Facebook, il, sottolineando come "una crisi, con le immani sfide che pone, deve e può generare soluzioni innovativecapaci di far fare un salto di qualità a tutto il Paese"."Il lavoro agile - prosegue Castelli - oggi ci permetterà di, ed è stato possibile attivarlo perché previsto dalle linee guida della gestione delle emergenze sanitarie in ambito privato. Domani, rendendola una forma stabile, per i lavori che ovviamente potranno essere svolti con queste modalità, riusciremo ad avere molti benefici per i cittadini lavoratori: risparmi in termini economici, ambientali, miglioramento della qualità della vita.".