Coronavirus, Conte: "Reagiremo anche su emergenza economica"

(Teleborsa) - Unin un momento diper rispondere al meglio alle alleIl Presidente del Consigliospegne le polemiche scoppiate dalle sue parole sul nato perché gestito male da un ospedale . Dopo le dichiarazioni dure del Presidente della Regionee dell'Assessore al Welfare lombardoche ha definito il governo "totalmente incapace", è arrivato l'invio del premier ad abbassare i toni.", ha esordito Conte arrivando alla Protezione Civile. "Non dobbiamo drammatizzare - ha aggiunto - le misure sono adeguate", ha aggiunto in riferimento alle d ecisioni del Mef per i comuni della zona rossa mettendo in campo tutte le misure adeguate e proporzionate che confidiamo possano avere effetti di contenimento.", ha sottolineato Conte."Sono fiducioso - ha aggiunto - perché tutti i presidenti si sono dimostrati disponibili alla collaborazione. Ce la faremo lavorando tutti insieme con l'obiettivo unico che è quello della salute dei cittadini.", ha dichiarato.Dal governo, assicura Conte è pronto ". Questo è il momento di confrontarsi con tutti i governatori, per concordare le prossime azioni".