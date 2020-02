Il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari dà qualche segnale positivo (+0,69%)

comparto del commercio in Italia

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per il, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto del, che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 111.253,6, in recupero dello 0,69%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'viaggia a 586 senza sensibili variazioni.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,60%.Tra ledi Milano, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,19%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,46%.