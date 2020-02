Piazza Affari: preme sull'acceleratore CNH Industrial

leader globale nel settore dei capital goods

produttore di macchine movimento terra

FTSE MIB

CNH Industrial

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,03%.Il trend delmostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,131 Euro. Prima resistenza a 8,309. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,013.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)