Si muove in territorio negativo il settore assicurativo italiano (-1,13%), calo per Poste Italiane

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

grande capitalizzazione

Poste Italiane

UnipolSai

Unipol

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 18.687,1, in diminuzione di 210,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 295, dopo aver avviato la seduta a 298.Tra le azioni italiane adell'indice assicurativo, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.