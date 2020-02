Coronavirus, Gentiloni: impatto su economia notevole, peserà molto su Italia

(Teleborsa) - ", al G20 è stata espressa preoccupazione per l'economia asiatica. Ma al momentoe non lo facciamo. Ma ci sarà certamente unperché la Cina rappresenta quasi un quinto dell'economia mondiale".E' quanto ha affermato il C, in occasione della presentazione dei, sottolineando l'Unione europela situazione "che si evolve rapidamente". A un certo punto, ha aggiunto, "dovremoche favoriscano l'espansione ed evitino rischi di recessione".Gentiloni ha detto che. "L'economia italiana, che ha avuto un brutto quarto trimestre del 2019, avrà i suoi andamenti molto condizionati dall'evoluzione della vicenda del Coronavirus". Questo è "un motivo in più per associare alla priorità assoluta della protezione della salute dei nostri concittadini anche l'impegno a limitare la diffusione di panico, che porta al blocco delle attività economiche anche quando non ritenuto necessario dalle autorità sanitarie".Gentiloni ha, quindi aperto all'ipotesi diper l'Italia data l'emergenza coronavirus. "Nel nostro Patto attuale di stabilità e crescita sono previste clausole di flessibilità, quindi sarà oggetto di discussione nei prossimi mesi in quali Paesi e in quali condizioni si potranno utilizzare", ha detto Gentiloni, riportando come esempio quanto deciso "durante il terremoto" in Italia. "Direi che la risposta e già nelle regole", ha precisato rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa.Gentiloni ha poi voluto rassicurare sul fatto chesia. "In Italia ci sono due zone in cui c'è stata una forte espansione del contagio, ma a in generale è un paese assolutamente sicuro e non c'è ragione per chiudere flussi turistici. Bisognerà arrivare a questa conclusione gradualmente" in Europa. Secondo l'ex premier italiano "è importante proteggere la salute dei cittadini, il che significa muoversi in modo coordinato, senza panico e senza inutili chiusura di confini".Il Commissario Ue ha ricordato che oggie, mentre ai tempi della Sars rappresentava il 4%. "La situazione - ha proseguito - si sta evolvendo giorno dopo giorno e la Commissione Ue è in contatto regolare con gli stati membri con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)". Quando "abbiamo presentato le previsioni d'inverno due settimane fa avevo detto che il, ma che era troppo. Ciò rimane vero anche oggi, anche se gli ultimi sviluppi hanno mostrato che il rischio si è già concretizzato".