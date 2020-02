Effervescente il settore costruzioni a Milano (+1,74%), giornata euforica per Carel Industries

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso delIlavvia a quota 30.129,5, con un miglioramento di 526,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 471, dopo un avvio a 472.Tra i titoli del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,76%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,54%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,63%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,48%.