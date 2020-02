Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche accusa un ribasso del 3,15%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che si ferma a 3.128,21 punti, in netto calo del 3,03%. Pessimo il(-2,7%), come l'S&P 100 (-2,9%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-4,34%),(-4,30%) e(-4,03%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,68%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,3 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,21%.Sensibili perdite per, in calo del 5,14%.Tra i(+27,81%),(+3,99%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,16%.In apnea, che arretra del 7,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,42%.