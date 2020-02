Saipem, Cao: "Molte opportunità per acquisizione ordini. Medioriente nostro target"

Saipem

(Teleborsa) -, testimoniato da un ritorno dell'utile e del dividendo e da un livello record di ordini acquisiti.e, anche sul fronte degli ordini che verranno acquisiti.nella conference call seguita ai risultati, ha fornito una mappatura dei nuovi progetti acquisiti ed acquisibili quest'anno.Nel 2020 - ha spiegato - ci sarannoi, in particolare indove ci sono(Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Kwait, Oman)., ha detto. Guardando alle "opportunità nel Golfo", Cao ha ricordato che l'ha piano investimenti massiccio e sta lanciando una serie di gare sia onshore che offshore e si conferma uno dei target importanti per Saipem, ma anche neglivi sono contratti multimiliardari, così come in, che sta lavorando su nuovi treni di gas liquefatto.Dei circache si presentano a Saipem, l'Ad ha spiegato che sono perlopiù nellae sono combinati fr, tutti riguardanti costruzioni di infrastrutture ed impianti. In riferimento a quelle più significative, il manager ha parlato di un vasto piano di investimenti in, di progetti onshore in, del LNG in, di investimenti in. "Circa 8 miliardi di commesse - ha ricordato - sono in Medioriente".Riguardo alla sua, Cao ha precisato che "Saipem è un'azienda che sta cambiando in maniera profonda" e che ora si propone come un'azienda con connotazione di, quindi operatore importante nella transizione energetica.Riguardo la possibilità di, l'Ad ha spiegato che c'è une valuta le operazioni che via via si presentano. Non ci sono ancora cose concrete, ma si valutano tutte le opportunità che si presentano.Ad una domanda sul, Cao ha risposto che: da un lato la(locazione) sugli edifici dell'attuale sede dall'altra una. Poi ha aggiunto che vi sono ancheche rendono questa soluzione "particolarmente attraente", ad esempio lanella nuova destinazione. Cao ha invece escluso che si possa mettere in relazione questa decisione con i rapporti con l'Eni, da cui riafferma la piena autonomia.Il numero uno di Saipem ha poi commentato l'annuncio fatto ieri dia causa dell'emergenza Coronavirus, affermando che la società si è "su un "tema d'importanza nazionale" e spiegando che lo smart working è un. "Al momento non ci aspettiamo disruptions", ha affermato.Sul, l'Ad ha confermato che saranno usate le riserve, ma ha aggiunto che la decisione di tornare a distribuire un dividendo è un fattoma, che sarà valutata in un altro momento dal Board.