Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni industriali

Pfizer

Apple

3M

Microsoft

Walt Disney

Chevron

Exxon Mobil

DOW

Moderna

Gilead Sciences

Netflix

Regeneron Pharmaceuticals

Tripadvisor

Bed Bath & Beyond

American Airlines

Discovery

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,46% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 3.116,39 punti. Poco sopra la parità il(+0,44%); sui livelli della vigilia lo(-0,19%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,97%),(-0,97%) e(-0,79%).del Dow Jones,(+2,33%),(+1,59%),(+1,46%) e(+1,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,20%.In caduta libera, che affonda del 2,00%.(+22,73%),(+6,56%),(+5,32%) e(+3,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,55 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,50%.Sensibili perdite per, in calo del 3,46%.