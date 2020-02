Coronavirus, Gualtieri: "Prime misure per economia in tempi record"

(Teleborsa) -e varato "" sulle misure per arginare legià da stasera.Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Economiaa 'In viva voce' su Radio1, specificando chee che sarà seguito a breve da "" per ilIl provvedimento non guarda solo "alle zone rosse, stiamo lavorando,", ha chiarito il ministro che ha invitato a "un atteggiamento di equilibrio" nella lotta al contagio da Coronavirus.Per Gualtieri. Inoltre "fortunatamente abbiamo un andamento della finanza pubblica positivo, abbiamo margini nostri di azione, faremo ricorso a questi spazi di flessibilità".Da una parte con ile nel contenimento del virus, e dall'altra parte".