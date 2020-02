Il comparto bancario a Piazza Affari si muove verso il basso (-3,93%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

FTSE MIB

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

mid-cap

Illimity Bank

Banca MPS

Credem

Ftse SmallCap

Banca Finnat

Banca Profilo

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 8.656,5 perdendo -351,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 83, dopo un avvio di sessione a 87.Tra i titoli del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,19% sui valori precedenti.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,72%.Tra leitaliane, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 4,14% sui valori precedenti.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,86%.In caduta libera, che affonda del 2,50%.Tra le azioni del, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,05%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.