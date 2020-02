Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

utilities

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

Exxon Mobil

Microsoft

DOW

Nike

JP Morgan

Boeing

Travelers Company

Johnson & Johnson

Nvidia

Autodesk

Discovery

Bed Bath & Beyond

Mylan

American Airlines

Stericycle

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,39% sul, portando avanti la scia ribassista di sette cali consecutivi, avviata il 20 di questo mese; sulla stessa linea, loha perso lo 0,82%, terminando la seduta a 2.954,22 punti. Poco sopra la parità il(+0,3%); leggermente negativo lo(-0,54%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,25%) e(+0,79%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,32%),(-2,57%) e(-2,08%).Altra i(+3,23%),(+2,42%),(+2,25%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,42%.Sensibili perdite per, in calo del 4,24%.In apnea, che arretra del 3,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,35%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,92%),(+5,66%),(+5,51%) e(+5,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,98%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,52%.Affonda, con un ribasso del 6,51%.Crolla, con una flessione del 4,54%.