Eautomotion continua il piano di buy-back

Esautomotion

(Teleborsa) -ha acquistato nel periodo dal 24 al 28 febbraio 2020, in esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata,al prezzo medio di 2,2900 euro per un controvalore di 6.870,00 euro.Pertanto, alla data del presente comunicato, Esautomotion detiene direttamente n. 277.000 azioni proprie, pari allo 2,11% del capitale sociale.Nel frattempo oggi sul listino milanese aggressivo ribasso per la società attiva nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,09%.