Pioggia di vendite a Milano. Europa chiude a due velocità

(Teleborsa) -, risultando oggi, nell'ambito di un panorama caratterizzato da un'A deprimere il nostro Listino le preoccupazioni per gli, mentre si preannuncia una. Neanche l'ipotesi disono riusciti ad alleviare le ansie degli operatori., Frattanto, i mercati americani portano avanti il rimbalzo e loavanza del 2,35%.L'è in aumento (+1,07%) e raggiunge quota 1,115. Lieve aumento dell', che sale a 1.595,9 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+4,83%), che raggiunge 46,92 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +176 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,13%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,27%,avanza dell'1,13%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,44%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,50% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,64%, scendendo fino a 23.514 punti. Pessimo il(-2,73%), come il FTSE Italia Star (-2,3%).In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,67% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-5,46%),(-4,10%) e(-3,81%).di Milano, troviamo(+1,87%),(+1,37%),(+0,84%) e(+0,72%).Fra i peggiori, che chiude la seduta con un -6,28%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,77 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -5,43%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,39%.di Milano,(+3,13%),(+2,29%),(+1,21%) e(+1,14%). dal lato opposto, che segna un -11,76% e, in calo dell'8,28%. In apnea, che arretra del 6,14%, ed, che mostra una caduta del 5,82%.