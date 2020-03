Lavoro, cresce l'occupazione nelle PMI

(Teleborsa) - A gennaio è ripresa la, segnando un incremento dell’1,2 per cento rispetto a dicembre e dell’1,7% su base annua. Ma - avverte l'Osservatorio mercato del lavoro della CNA -rispetto al consueto andamento del mese di gennaio nel mercato del lavoro,, fotografia della fase economica che sta attraversando l’Italia. Anzi, si potrebbe dire, stava attraversando., da febbraio il rischio di una ben peggiore inversione di tendenza è infatti molto concreto".L'Osservatorio, curato dal Centro studi della Confederazione, analizza ogni mese le tendenze dell’occupazione su un campione di quasi 20mila imprese associate con circa 140 mila dipendenti dal dicembre 2014.A gennaio i nuovi rapporti nelle imprese artigiane, micro e piccole, che hanno riguardato il 3,4 per cento della base occupazionale, sono diminuiti su base tendenziale del 2,7 per cento. Nel contempo, lei, che hanno riguardato il 2,3 per cento della base occupazionale, sono aumentate a doppia cifra: +17,4 per cento.