New York incontenibile

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno del 5,09%, spezzando la serie negativa iniziata il 20/02/2020 del mese scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa lo, che termina gli scambi a 3.090,23 punti. Balza in alto il(+4,92%), come l'S&P 100 (4,9%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+5,86%),(+5,70%) e(+5,48%).Tra i(+9,31%),(+7,61%),(+7,02%) e(+6,65%).Tra idel Nasdaq 100,(+15,23%),(+11,32%),(+10,74%) e(+9,96%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,00%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.