Prevalgono le vendite per il comparto tecnologico a Milano (-1,25%), netto calo registrato da Eems

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

listino milanese

Sesa

bassa capitalizzazione

Eems

Piteco

Exprivia

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha terminato la seduta a 91.007,2, in discesa di 1.147,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 582, dopo aver avviato la seduta a 581.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,08% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,99%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 6,84% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,07% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,78%.