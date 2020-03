Wall Street chiude altra giornata difficile nonostante la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, che torna a chiudere in ribasso, nonostante il taglio dei tassi operato dalla Fed. Il mercato ha mostrato cautela in vista del Super Tuesday, la sfida più importante delle primarie, con ilche lascia sul terreno il 2,94%; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che si ferma a 3.003,37 punti, in netto calo del 2,81%. In netto peggioramento il(-3,19%), come l'S&P 100 (-3,1%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,79%),(-3,73%) e(-3,33%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -5,17%.Sensibili perdite per, in calo del 5,07%.In apnea, che arretra del 4,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,24%),(+2,11%),(+1,81%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,81%.Affonda, con un ribasso del 6,59%.Crolla, con una flessione del 5,39%.