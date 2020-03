Si muove in territorio negativo il comparto tecnologico a Milano (-1,23%)

indice delle società High Tech italiane

Eurotech

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 89.891,2, in diminuzione di 1.116,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 575, dopo aver avviato la seduta a 587.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,13%.Tra leitaliane, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,09%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 19,27% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 9,81% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,52%.