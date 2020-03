Wall Street apre pesante: tornano preoccupazioni per Coronavirus

Dow Jones

(Teleborsa) -, che blocca il rimbalzo per il ritorno di preoccupazioni sull'epidemia di, a dispetto degli aiuti messi in campo dal FMI . Sul fronte macro, si è registrato in USA un calo dei licenziament i, mentre è stata rivista al ribasso la crescita di produttività e costo lavoro . Più tardi è atteso il dato degli ordini di beni durevoli.A New York, l'indiceregistra una pesante flessione del 2,55%; giornata da dimenticare anche per lo, che retrocede del 2,17% a 3.062,35 punti. Depresso il(-1,88%), come l'S&P 100 (-2,2%).Nel listino, i settori(-3,35%),(-2,53%) e(-2,51%) sono tra i più venduti.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano su, che apre le contrattazioni a -3,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,52%.In caduta libera, che affonda del 3,34%., con un aumento del 3,24%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che avvia la seduta con -6,56%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,75 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,60%.Sensibili perdite per, in calo del 3,31%.