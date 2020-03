Coronavirus, Agenzia Nazionale Giovani lancia smart working

(Teleborsa) -, ente che si occupa della gestione dei maggiori programmi europei rivolti ai giovani, come: Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà., che dà la possibilità a tutti i dipendenti di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, da casa, o in altro luogo.L'Ente, ma l’iniziativa però è il frutto di un, prima dell’emergenza, attraverso la definizione di una, a seguito di un dialogo partecipativo con il personale."Smart Working vuol dire fiducia, efficienza e libertà. La sfida del lavoro senza vincoli fisici, anche per le PA, potrà dare risultati positivi perché favorisce il bilanciamento vita-lavoro, aumenta la qualità del lavoro e consente maggiore autonomia e flessibilità nell’organizzazione della propria vita", dichiara, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.Per garantire un efficace lavoro a distanza l’Agenzia hacapaci di garantire l’accesso per i dipendenti al computer dell’ufficio da remoto, l’utilizzo di un sistema diaperto fino a 150 partecipanti.Lo smart working è solo una parte della strategia dell’Agenzia Nazionale Giovani che sta puntando suambientale, sociale ed economica: già da diversi mesi ha eliminato la plastica al 100% ed ha digitalizzato al 90% i processi portando quasi a zero l’utilizzo della carta in ufficio.