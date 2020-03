Giornata drammatica a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

finanziario

beni di consumo secondari

United Technologies

Boeing

JP Morgan

Goldman Sachs

Citrix Systems

Viacom

Moderna

Intuit

American Airlines

Wynn Resorts

Tripadvisor

Dish Network

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, impaurita dall'emergenza Coronavirus, a dispetto del pieno sostegno dalle autorità economiche e monetarie. Iltermina con una pesante flessione del 3,58%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo, che si ferma a 3.023,94 punti, ritracciando del 3,39%. Pessimo il(-3,1%), come l'S&P 100 (-3,3%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-4,96%),(-4,88%) e(-3,77%) sono stati tra i più venduti.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,03%.Crolla, con una flessione dell'8,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,08%),(+3,24%),(+1,89%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -13,44%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,54%.In caduta libera, che affonda dell'8,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,2 punti percentuali.