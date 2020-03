Coronavirus, Jerusalmi: "Fenomeni transitori. Inutile chiudere Borsa"

(Teleborsa) - "L'economia stava rallentando già prima di questa situazione" e in, tale contesto, la chiusura di Piazza Affari sarebbe inutile e dannosa.Ai microfoni di Radio 24,ha spiegato la sua posizione ribadendo il suo"Oggi i mercati reagiscono rapidamente e violentemente. Questo mese – ha affermato Jerusalmi –la correzione l'abbiamo dunque già vista. Laha acuito le incertezze, ma il tema del virus sarà tra qualche mese spero un ricordo". Per l'Ad di Borsa Italiana quella a cui stiamo assistendo con l'emergenza Coronavirus è un'esperienza che, pur non essendo coinvolti in questa maniera, "abbiamo già passato con la". Entrambi fenomeni che Jerusalmi ha definito "transitori".Per quanto riguarda eventualii, l'Ad ha affermato che "non servono a nulla". "I mercati – ha spiegato – sono globali" e. Bisogna poi considerare – ha aggiunto Jerusalmi – che le azioni italiane sono negoziate anche su diverse piattaforme estere, e dunque non verrebbero risparmiate dal giudizio dei mercati. Diversa sarebbe un'per la quale però Jerusalmi non vede i presupposti. Per il numero uno di Piazza Affari siamo di fronte a "fenomeni di mercato. Nessuno – ha concluso – chiede di chiudere quando le azioni salgono del 10%-20%".