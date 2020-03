Diasorin spicca il volo con test rapido Coronavirus

Diasorin

(Teleborsa) -, dopo l'annuncio del nuovo test rapido in 60 minuti per l'identificazione del Coronavirus , completato presso l'Ospedale Spallanzani di Roma ed il Policlinico San Matteo di Pavia. Il test sarà commercializzato con marchio CE in Europa e presentato alla Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization entro la fine di marzo 2020. Le azioni della società specializzata in diagnostica evidenziano oggi unsui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 109,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 118,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 103,8.