Le borse europee e Piazza Affari rialzano la testa

(Teleborsa) -, assieme alle altre Borse europee, dopo un lunedì nero che ha visto crollare i mercati mondiali . Un rimbalzo tecnico favorito da, ma anche un segnale della speranza degli operatori, che ora guardano alla possibilità di un. Seduta in rialzo anche per le Borse asiatiche , mentre Wall Street ieri è colata a picco Lieve calo dell', che scende a quota 1,139. Scende anche il prezzo dell'a 1.661,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 6,62%.Lieve peggioramento dello, che sale a +228 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,41%.acquisti a, che vanta un incremento dell'1,52%, effervescente, con un progresso del 2,11%, sostenuta, che vanta un incisivo incremento dell'1,80%.suldello 0,69%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,21%),(+2,74%) e(+2,59%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,13%),(+6,61%),(+4,49%) e(+3,73%).In rosso, che continua la seduta con -2,37%.Male, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.