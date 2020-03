Milano e le altre Borse europee rimbalzano con forza

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Diasorin

ENI

Leonardo

Saipem

Atlantia

Italgas

Fincantieri

Saras

MARR

Carel Industries

IREN

(Teleborsa) -, che vanno progressivamente ampliando i guadagni, dopo un esordio già positivo. Prosegue così il rimbalzo delle bose, dopo la drammatica seduta di ieri.relativamente alla concessione delin circostanze eccezionali. Produzione italiana confermata in recupero a gennaio.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dell'1,01%. L'è in calo (-1,35%) e si attesta su 1.657,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 9,60%.Scende molto lo, raggiungendo +213 punti base, con un deciso calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,27%.exploit di, che mostra un rialzo del 3,50%, su di giri(+4%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,15%., che mostra un guadagno del 3,33% suldi Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 15,15% dopo l'annuncio di un nuovo test in 60 minuti per il Coronavirus Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 10,93%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 9,23%.Decolla, con un importante progresso dell'8,05%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,68%.Tentenna, che cede lo 0,87%.di Milano,(+9,67%),(+8,16%),(+7,62%) e(+5,14%). La peggiore è, che scivola del 3,53%.