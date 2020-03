Vianini, approvato bilancio 2019

Vianini

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Elena De Simone, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che chiude con undi euro (1,9 milioni di euro nel 2018) ed un Margine operativo lordo positivo per 7,9 milioni di euro (12,7 milioni di euro nel 2018).Il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2019 ha subito variazioni rispetto allo stesso periodo del 2018, a seguito dell’operazione straordinaria che ha previsto lanon proporzionale e asimmetrica della società controllatain favore di una società beneficiaria di nuova costituzione.Approvata anche la proposta di unad azione invariato rispetto al 2019. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio 2020 (stacco cedola in borsa il 18 maggio) e con record date alla data del 19 maggio 2020.L’Ordinaria degli Azionisti è convocata il giorno ilin prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il 6 maggio 2020,