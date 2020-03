Coronavirus, Gualtieri: in arrivo decreto da 12 miliardi

(Teleborsa) - E'cercare di prevedere se l'Italia sforerà ila seguito degli stanziamenti per le misure d'emergenza per ilLo ha detto il Ministro dell'economia,nel corso della conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri."Questa tecnicamente è una autorizzazione del Parlamento a stanziare fino ain termini di indebitamento ein termini di stanziamento. Quindi ildipenderà da quanto sarà impiegato".Come aveva chiarito il Presidente del Consiglio, la somma straordinariama da utilizzare per far fronte alle difficoltà"."La prima misura grosso modoha specificato Gualtieri "potranno sostenere parte dello sforzo quindi èAl momento, dunque, saranno usaticon un decreto che sarà emanato venerdì e che, ha proseguito Gualtieri.La Relazione di richiesta al Governo per lo scostamento dal deficit, ha proseguito, seguirà "le linee portanti" del testo già all'esame del Parlamento. I "principi - ha proseguito - sono stati già indicati e cioè: ilper il Servizio sanitario nazionale e la protezione civile a tutti i meccanismi di contenimento del Coronavirus", il, puntualizzando che "nessuno perderà il lavoro a causa del Coronavirus". E ancora: ile "interventi sulle scadenze fiscali anche conIl Ministro ha quindi voluto ringraziarelavorando in questo momento per affrontare l'emergenza sanitaria.