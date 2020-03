Il Settore servizi per la finanza a Piazza Affari continua sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi (-0,53%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo l'Ilha terminato gli scambi a quota 77.360,46, in calo di 414,03 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilvale 446,66, dopo aver aperto a 453,05.Tra le medie imprese quotate sul, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,92%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,80%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,10% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,83%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,85%.Giornata incolore per, che chiude la giornata dell'11 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,83% rispetto alla seduta precedente.