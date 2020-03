L'indice dei beni personali italiano in forte ribasso (-1,55%)

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Moncler

Ferragamo

Ftse MidCap

OVS

FILA

Brunello Cucinelli

bassa capitalizzazione

Aeffe

Emak

B&C Speakers

(Teleborsa) - Crolla il, che fa peggio dell'andamento piatto delIlha aperto a quota 61.714,1 scivolando dell'1,55%, rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità l'che si ferma a quota 902, dopo aver esordito a 906.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,46% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.Tra le azioni del, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,92%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,67%.scende dell'1,57%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.