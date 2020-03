Società partecipate Tesoro, per emergenza Coronavirus slittano nomine

(Teleborsa) - Governo al lavoro per preparare un nuovo urgente Decreto per la lotta all'emergenza Coronavirus.in scadenza questa primavera,Vale a dire unconfermati in proroga appunto "nella pienezza dei poteri" sino a fine emergenza. Una tornata di nomine che da tempo vede impegnate inle forze politiche di maggioranza e, perché no, di opposizione.A partire dall'indicazione di unache il Governo dovrebbe presentare entro giovedì 12 marzo in vista del voto in Assemblea fissato per il 6 aprile. La maggioranza era impegnata nel. Di conseguenzaTornata di nomine di Stato che. Che perdurando i, approfittando della grave emergenza che sta vivendo il Paese per il Coronavirus.