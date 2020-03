Catalfo, congedo o voucher babysitter. Indennizzi per autonomi e Partite IVA

(Teleborsa) - Come annunciato ormai da giorni, il Governo prepara misure diper"travolti" dall'emergenza Coronavirus. Con il prossimo Decreto per l'emergenza coronavirus in arrivo domani, venerdì - come ha annunciato ieri Gualtieri - ci sarà "un congedo speciale dialla retribuzione per figli fino aOppure, in alternativa, unche dovrebbe essere diper tutti,per il personale sanitario". Lo ha annunciato la Ministra del Lavoro,, intervistata a Radio Anch'io su Radio 1.previsto unmentre per i professionisti iscritti alle Casse si sta dando la possibilità di attivare interventi dalle Casse stesse", ha precisato sottolineando che l'indennizzo per autonomi e partite IVA saràha anche voluto precisare chesaranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali".