Il Settore commodities italiano spezza la serie negativa iniziata il 4 di questo mese (+2,60%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 329,72 punti, archiviando la giornata a quota 13.015,01.Ilintanto guadagna 1,14 punti, dopo un incipit a quota 128,98.Tra le azioni italiane adell'indice materie prime, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,54%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 6,90%.