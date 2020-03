L'indice delle aziende sanitarie si muove in territorio positivo (+8,88%), seduta effervescente per Amplifon

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Amplifon

Recordati

Diasorin

Ftse MidCap

Garofalo Health Care

bassa capitalizzazione

Pierrel

Molmed

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 157.901,9, in aumento di 13.657,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 687, dopo aver esordito a quota 679.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,99%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 9,66%.Svettache segna un importante progresso del 5,53%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,26% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice sanitario, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,52%.Vola, con una marcata risalita del 5,27%.