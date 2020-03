Coronavirus, 2.795 contagiati in più, 175 morti e 527 guariti

(Teleborsa) - Arrivano a quota, concontagiatirispetto a ieri, mentre leraggiungono quotadi ieri quando il numero delle vittime era aumentato di 250).Più in dettaglio, i malati insonorispetto a ieri), mentre 8.372 sono ricoverati con sintomi e 7.860 quelli in isolamento domiciliare.Sale anche il numero deirispetto a ieri) con un aumento del 36%. Ildei contagiati, includendo malati, vittime e guariti, si porta così aQuesti i numeri dell'emergenza sanitaria, forniti come di consueto dal capo della Protezione Civile,, nella conferenza stampa delle ore 18.effettuati si portano a, di cui oltre 74mila effettuati nelle regioni focolaio (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna).in conferenza stampa è voluto anche intervenire sulledelle ultime ore, relative alla consegna di mascherine inadatte alla, precisando che sonoed auspicando una maggior collaborazione. "Siamo di fronte ad una grande pandemia dobbiamo lavorare tutti insieme senza polemiche", ha detto.Riguardo alle, il capo della protezione Civile ha affermato "lavoriamo H24 per cercare mascherine e respiratori, ma il problema è la". Poi ha spiegato che ildi mascherine è di circa, se ne sono statee sono stati stipulatidi mascherine, ma 20 milioni per vari motivi non sono arrivate.