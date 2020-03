Comunali in Francia, astensione record oltre il 50%

(Teleborsa) -che registrano un': nelle stesse elezioni precedenti il dato era stato poco più del 36%.Il premier francese, Edouard Philippe, è in testa nel primo turno a Le Havre con il 43% dei voti davanti al comunista Jean-Paul Lecoq (34%). A Perpignan, come previsto, Louis Aliot (Rassemblement National), ex compagno di Marine Le Pen, è ampiamente in testa, secondo diverse stime che lo danno tra il 33% e il 36,5%, contro Jean-Marc Pujol (Les Républicains al 18,8-20%). Nella capitale, un exit poll vede il sindaco uscente, la socialista Hidalgo, con il 30,2%, davanti alla conservatrice Dati con il 22%, mentre la macroniana Buzyn è accreditata del 17,6%.La. Il ministro della Sanità Vèran ha dichiarato in tv che "probabilmente martedì". Ad oggi l'