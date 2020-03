Coronavirus, Gualtieri: "Nessuno sarà lasciato solo ma chi può paghi imposte"

(Teleborsa) -. Questo il messaggio lanciato, ieri, dala "Che tempo che fa" annunciando il. Dopo aver ipotizzato un primo decreto da 12 miliardi, il Ministro ha, infatti, deciso diSi tratta – ha spiegato Gualtieri – di un primo provvedimento per dare "liquidità massiccia a famiglie e imprese" cui seguiranno "provvedimenti più precisi di ristoro". Una scelta fatta – ha aggiunto – "per dare una risposta forte e immediata" all'emergenza Coronavirus.Il decreto che il governo si appresta a varare "è solo– ha sottolineato il Ministro – perché dopoper la ripartenza del Paese. Inoltre, se l'emergenza si protrarrà, le misure assunte per il mese di marzo potranno, poi, essere rinnovate per aprile. Si prepara –ha annunciato il Ministro –La cifra mobilitata da Governo, pari aIn aiuto arriva anche lama, su questo punto, Gualtieri ha fatto appello alla responsabilità di tutti:"Chi non ha bisogno di queste preziose risorse – ha detto il Ministro – non le chieda, perché sono risorse comuni, è un intervento molto oneroso, ma noi le metteremo a disposizione di tutti. Abbiamo anche previsto una norma che prevederà una menzione speciale per chi rimetterà le scadenze del fisco". Stesso discorso per quanto riguarda ilche non dispongono della cassa integrazione. "Nessuno deve perdere il lavoro per effetto del Coronavirus. Tutti – ha sottolineato Gualtieri – devono avere la possibilità di sostentarsi durante questa fase di emergenza che gli italiani stanno affrontando con una straordinaria forza". A una domanda suiGualtieri ha risposto che "sono tutelati tutti coloro che non potranno lavorare e potranno accedere a questo fondo, a queste risorse di emergenza, per il mese di Marzo che poi provvederemo a rifinanziare se sarà necessario nel mese di Aprile".Con, rispettivamente,in cima al decreto vi sono leQuello della Protezione civile e della Sanità italiana contro il coronavirus, dei medici e degli infermieri impegnati nella lotta contro il Covid-19, è "uno sforzo senza precedenti, eroico. Diamo tutte tutte le risorse necessarie a questa azione di cura" ha affermato il Ministro. Previsti, dunque,SulGualtieri ha affermato di aver chiesto, riguardo alle misure previste, "un chiarimento che c'è stato e che, infatti, ha avuto un effetto sullo spread il giorno dopo". Per il Ministro è "ovvio cheLa Bce è a disposizione di tutti i Paesi europei, dispone della possibilità di intervenire anche illimitatamente e nel programma che è stato varato e c'è possibilità di realizzare interventi molto massicci. È bene che sia stato ribadito e che dovrà essere ribadito ulteriormente nei prossimi giorni".Parlando di come poter fronteggiare l'impatto sulla Borsa all'emergenza coronavirus, Gualtieri ha affermato che "si possono sospendere dei titoli eÈ bene che ci sia sempre accesso ai mercati. Bisogna modulare le risposte e la– ha concluso – sta facendo un lavoro eccellente".