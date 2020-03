Coronavirus, nel dl sanzioni per chi specula su mascherine protettive

(Teleborsa) - Si, così come i, ie altri dispositivi utili per la protezione da, tanto da indurre ilNegli ultimi giorni sono statida parte di operatori commerciali e non scovati dalle autorità in tutto il Paese, da Nord a Sud: l'ultimo a, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri hannoParticolarmente attiva lache si sta muovendo in tutto il Paese con denunce e sequestri non solo dima talvolta anche contraffatta,, oè statao in lattice e di, di classe Ffp 2, rientranti nella categoria dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), per i quali lafuori dal territorio nazionale: il carico stava per essere: a Guidonia una farmacia, che aveva affisso il cartello "maschere esaurite", è stata denunciata dalle Fiamme Gialle dopo che sono stati scoperti 228 dispositivi in vendita "sotto banco" al prezzo di 35 euro l'uno, cinque volte superiore al valore di mercato.Casi simili si sono registrati anche in altre città. A, 60 euro l'una; ihanno denunciato un farmacista che vendeva, 400 volte il prezzo normale.per cui l' Antitrust ha già annunciato l'apertura di due istruttorie nei confronti di Amazon e Ebay per diversi casi di claim ingannevoli ed eccessivi aumenti del costo di vendita.Diversi i reati in cui si incorre: si va dal reato di "", previsto dall'articolo 501-bis del Codice Penale, alla(articolo 515 c.p.) per le merci non recanti il marchio CE.