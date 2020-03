Coronavirus, Piaggio: "Ripresa la produzione negli stabilimenti del Gruppo"

(Teleborsa) - Dopo una sospensione di 3 giorni – da venerdì 13 a domenica 15 marzo – come da programma,In una nota il Gruppo fa sapere cheLo stop ha permesso alla Piaggio di. È stata effettuata – si legge nella nota – una profonda igienizzazione di tutti gli ambienti lavorativi; le linee produttive di tutti gli stabilimenti italiani sono state organizzate in modo da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori così come, per lo stesso motivo, sono stati ridisegnati gli spazi delle mense e ne è stato riorganizzato l'afflusso; i dipendenti sono stati muniti di un kit sanitario composto da mascherina, guanti e occhiali protettivi.Inoltre, a valle del completamento delle autorizzazioni spontanee dei singoli dipendenti (al fine di tutelarne la privacy),che è affidata a ditte specializzate esterne. Infine è stata ridotto allo stretto indispensabile la presenza dei dipendenti in azienda, favorendo la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie, e, dove possibile, loIl Gruppo Piaggio – conclude la nota – "si è attivato fin da subito per recepire le prescrizioni disposte dal Governo italiano, introducendo inoltre misure aggiuntive, in accordo con i sindacati".