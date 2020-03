Diasorin limita perdite grazie a fondi USA per test rapido Covid-19

Diasorin

(Teleborsa) - Giornata negativa per, che però, a fronte di un mercato che sta scivolando di circa l'8%, grazie aiper sviluppare unDiasorin ha annunciato venerdì scorso che la sua divisionedalla Biomedical Advanced Research and Development Authority, ente federale del Dipartimento americano per la salute, per sviluppare un test molecolare per l'identificazione qualitativa del nuovo coronavirus. Il test sara' commercializzato con marchio CE in Europa e presentato alla Food and Drug Administration per l'Emergency Use Authorization entro la fine di marzo.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 114,1 Euro. Supporto stimato a 101,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 126,6.