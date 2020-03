Fontana: "La Lombardia ha bisogno di aiuto diretto"

(Teleborsa) - Lae haper evitare il collasso sanitario. Lo ha detto il Presidente della Regione,, a Centocittà su Rai Radio1."Ieri", le sue parole.Nella giornata di domenica l'incontro con ilcon cui, dice Fontana, ""."Grazie al cielo si vede qualche segno", ha aggiunto Fontana spiegando che iSperiamo - ha concluso - che, anche se non oso dirlo".La, ha poi assicurato l'assessore regionale lombardo al Welfarea Mattino Cinque."Abbiamo fatto uno sforzo, abbiamo retto e stiamo reggendo da ormai cinque giorni., che travolgesse in questa maniera alcuni presidi ospedalieri", ha aggiunto."Noi siamo ancora qui e stiamo reggendo, è chiaro che lo facciamo con una fatica estrema", ha sottolineato. ". Qualcosa è arrivato dalla Protezione Civile, n. Ne abbiamo acquistati circa 2,5 milioni come Regione Lombardia e 500 mila sono arrivati dalla protezione civile. Certo che recuperare sul mercato tutto questo materiale non è semplice, ogni giorno c'è il rischio di rimanere senza".